- Afganistanul este la un pas de prapastie, forțele de securitate retragându-se din fața ofensivei talibanilor, care controleaza marea majoritate a orașelor și zonelor rurale ale țarii, în timp ce Washingtonul și Londra anunța urmatoarea evacuare a cetațenilor și diplomaților lor din Kabul.…

- Presedintele afgan Ashraf Ghani a dat vina pentru deteriorarea situatiei de securitate din tara sa pe decizia "brusca" a SUA de a-si retrage toti militarii din Afganistan, dar a afirmat ca guvernul sau are un plan de a stabiliza situatia în termen de sase luni, relateaza agentiile de…

- Președintele american Joe Biden a avertizat marți ca, daca Statele Unite vor intra intr-un „razboi adevarat” cu o „putere majora”, ar putea fi ca urmare a unui atac cibernetic asupra țarii, subliniind ca Washingtonul considera China și Rusia ca fiind amenințari din ce in ce mai mari, potrivit Reuters.…

- Statele Unite îsi vor continua atacurile aeriene împotriva talibanilor în cazul în care acestia îsi continua ofensiva pe care au lansat-o la începutul lui mai în Afganistan, a anunțat seful operatiunilor militare americane în Afganistan, potrivit Reuters…

- Turcia, care negociaza cu SUA asigurarea securitatii aeroportului din Kabul dupa retragerea fortelor internationale din Afganistan, intentioneaza sa discute aceasta problema cu talibanii care se opun respectivei masuri, a anuntat luni presedintele turc Recep Tayyip Erdogan, citat de AFP. "In…

- ASOCIAȚIA GRANARII – ”DA-TE PE BRAZDA” va informeaza ca astazi, 25 iunie 2021, intre orele 11.00 și 12.30, COPA COGECA organizeaza o acțiune sub forma de protest impotriva modificarilor PAC preconizate pentru atingerea țintelor Acordului Verde. Titlul complet al acțiunii este „PAC, Farm to Fork, Strategia…

- Reprezentanții ONU atrag atenția asupra evoluției ingrijoratoare din Afganistan, unde talibanii cuceresc din ce in mai multe teritorii, pe masura ce trupele straine se retrag din țara, dupa 20 de ani de ocupație. Marți, talibanii au cucerit un important punct de trecere a frontierei din nordul Afganistanului,…

- Primaria Piatra Neamț nu glumește deloc, nici cand spune ca nu are bani și se imprumuta cu 16,5 milioane, nici cand spune ca vrea sa se ” smartuiasca” și sa se digitalizeze. Dovada o gasim in SEAP, unde in data de 8 iunie a fost ridicata o procedura simplificata pentru achiziția unor servicii care sa…