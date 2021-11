NATO avertizează Rusia că va suferi consecințele dacă va ataca Ucraina Secretarul general al NATO, Jens Stoltenberg, a avertizat vineri Rusia cu privire la &"consecințele&" și &"prețul de platit daca folosește forța împotriva Ucrainei&", dupa ce Moscova a strâns echipament militar greu, tancuri și trupe pregatite de lupta în apropierea granițelor acestei țari, relateaza AFP și Reuters.

&"Rusia a concentrat pentru a doua oara în acest an echipamente grele, tancuri și trupe pregatite pentru lupta la granițele Ucrainei (...) Trebuie sa fie clar ca daca Rusia folosește forța împotriva Ucrainei, aceasta va suferi costuri care vor avea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

