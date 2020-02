Naționalele de rugby ale Spaniei și României s-au bătut într-un club, după meciul de la Botoșani Componenții naționalelor de rugby ale Spaniei și Romaniei s-au imbatat și s-au batut sambata noaptea intr-un club, dupa meciul disputat la Botoșani, informeaza Monitorul de Botoșani. Rugbiștii au fost desparțiți cu greu de agenții de securitate și au creat panica in local, la fața locului sosind și mai multe echipaje de poliție.Meciul de rugby care a avut loc sambata dupa-amiaza peMunicipalul din Botoșani, a continuat, intr-un mod de-a dreptul violent,intr-un club din centrul orașului, susține sursa citata. Asta dupa ce aproape 30 de componenți ai celor douanaționale de rugby, au mers intr-un… Citeste articolul mai departe pe libertatea.ro…

Sursa articol si foto: libertatea.ro

