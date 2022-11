Naționala feminină de handbal a României a terminat la egalitate cu Germania 29-29 într-un meci amical Naționala feminina de handbal a Romaniei a terminat la egalitate cu Germania, 29-29 (16-15), miercuri seara, la Tatabanya (Ungaria), in ultimul test disputat inaintea Campionatul European – EHF EURO 2022. Cea mai buna jucatoare a meciului a fost Cristina Neagu, autoare a 11 goluri. Romania a inceput bine si a condus cu 5-3 (min. 8), dar Germania a reusit sa intoarca scorul si sa aiba 9-7 (15) si 10-8 (18) pe tabela, insa la pauza tricolorele au intrat in avantaj, 16-15, dupa ce a avut 14-12. In partea secunda, echipa antrenata de Florentin Pera a avut 18-16 (35), iar apoi a condus chiar la trei… Citeste articolul mai departe pe romanialibera.ro…

Sursa articol si foto: romanialibera.ro

