Naţionala de rugby a învins Uruguay, scor 30-22, într-un meci test disputat la Montevideo Reprezentativa de rugby a Romaniei a invins, duminica, scor 30-22, selectionata Uruguayului, intr-un meci test disputat la Montevideo, potrivit news.ro. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × .ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu

Politica de confidențialitate BACK TO TOP DESPRE BACK TO TOP DESPRE Exclusivitați și documente incendiare. Echipa stiripesurse.ro va prezinta stirile din spatele stirilor. DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTE Nationala de rugby a invins Uruguay, scor 30-22,… Citeste articolul mai departe pe stiripesurse.ro…

Sursa articol si foto: stiripesurse.ro DATE DE AUDIENTA ARTICOLE RECENTEdeUruguay, scor 30-22,…

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de rugby a Irlandei a castigat pentru prima data in istorie un meci-test disputat in Noua Zeelanda, contra All Blacks, invingand sambata cu 23-12 (10-7) in partida disputata la Dunedin, potrivit Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- ”Stejarii” au ajuns luni la Montevideo, unde se pregatesc pentru primul meci test in compania nationalei Uruguayului. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și sunt de acord cu Politica…

- Nationala de rugby a Argentina, la primul meci sub comanda selectionerului australian Michael Cheika, a invins-o pe cea a Scotiei cu scorul de 26-18 (18-6), sambata, la San Salvador de Jujuy, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook…

- Nationala de rugby a Australiei, ramasa in inferioritate numerica din prima repriza, a invins-o pe cea a Angliei cu scorul de 30-28 (6-6), sambata la Perth, informeaza AFP. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER…

- Camera Deputatilor a adoptat, miercuri, proiectul de lege privind instituirea in data de 4 mai a Zilei nationale a sportului cu balonul oval. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am citit și…

- Nationala masculina de volei a Romaniei a invins echipa Albaniei cu scorul de 3-0 (25-18, 25-19, 25-22), duminica, la Galati, in ultimul sau meci din Grupa B a competitiei Silver League. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Vicepreședintele Federației Romane de Rugby, Mircea Copaci, ii cere demisia ministrului tineretului și sportului, Eduard Novak, pe fondul scandalului de la meciul de hochei Romania – Ungaria. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro…

- CS SCM USAMVB Timisoara a invins-o in deplasare pe CSM Stiinta Baia Mare, cu scorul de 31-13 (14-8), sambata, intr-un meci din etapa a doua a Ligii Nationale de rugby, o reeditare a finalei Cupei Romaniei, conform Agerpres. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro…