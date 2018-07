Stiri pe aceeasi tema

- Nationala de polo a Romaniei a fost invinsa, vineri, de reprezentativa Rusiei, cu scorul de 12-7, in ultima partida din grupa D a Campionatului European de la Barcelona si, cu o victorie si doua infrangeri, s-a calificat in optimi de pe locul 3.

- Reprezentativa de tenis de masa juniori a Romaniei, avandu-l in componenta si pe buzoianul Dragos Oprea (CSM) s-a oprit in semifinalele Campionatului European ce se desfasoara in aceste zile in Sala Polivalenta din Cluj Napoca. „Tricolorii” mici au fost invinsi in penultimul act de reprezentativa Rusiei,…

- "Tricolorele" vor juca joi, contra Rusiei, pentru medaliile de aur la Campionatele Europene de tenis de masa pentru cadeți. Romania a invins in semifinale Franța, cu 3-0. Reprezentativa de cadete a Romaniei in componența Elena Zaharia, Luciana Mitrofan, Irina Rus și Ioana Singeorzan, s-a calificat miercuri…

- Nationala de polo a Romaniei va debuta luni in Grupa D a Campionatului European de la Barcelona. Tricolorii au parte de o confruntare extrem de dura impotriva Serbiei, nimeni alta decat campioana europeana...

- Romania a invins Angola cu 26-22 in ultimul meci din Grupa C a Campionatului Moondial de handbal tineret din Ungaria (sub 20 de ani) si s-au calificat astfel in optimile de finala ale competitiei. Tricolorele conduse de Gheorghe Tadici au ocupat locul 3 in grupa, astfel ca in primul...

- Nationala de polo pe apa a Romaniei a fost surclasata de selectionata Statelor Unite, cu scorul de 12-1 (2-0, 3-0, 3-1, 4-0), sambata, in ultimul sau meci din cadrul turneul international Benu Kupa, de la Budapesta. Unicul gol al tricolorilor a fost reusit de Vlad Georgescu. Pentru americani au inscris…

- Artem Dziuba (29 de ani), varful naționalei Rusiei, a fost necruțator cu naționala Argentinei dupa infrangerea impotriva Croației, scor 0-3. "Eram sigur ca naționala Croației va invinge Argentina. Nu sunt surprins nici de diferența de scor, 3-0. Separat, sud-americanii sunt niște jucatori extraordinari,…

- Selectionata Uruguayului s a calificat, alaturi de formatia Rusiei, in optimile de finala ale Cupei Mondiale de fotbal 2018, dupa ce a invins reprezentativa Arabiei Saudite cu scorul de 1 0 1 0 , miercuri, la Rostov pe Don, in Grupa A a turneului final din Rusia, transmite Agerpres.ro ...