Natatie: Patru sportivi de la CSM Constanta participa la Campionatul European pentru juniori

- Republica Moldova gazduiește, in premiera, Campionatul European de Haltere pentru tineri. Evenimentul are loc in perioada 1-10 iulie și intrunește 346 de sportivi și sportive din 37 de țari. Țara noastra este reprezentata de 32 de tineri halterofili și halterofile, anunța Ministerul Educației și Cercetarii.

- Intrecerile Campionatului European Under 20 la lupte se desfasoara in aceasta perioada in Spania, la Santiago de Compostela. Din lotul Romaniei fac parte si trei sportivi de la CSM Constanta. Astfel, la feminin vor concura Georgiana Antuca, la categoria 50 kg, si Patricia Iurascu, la categoria 53 kg,…

- In perioada 2 4 iunie s a desfasurat Cupa Romaniei la Natatie pentru Seniori, Tineret si Juniori, in Complexul Sportiv de Natatie din Otopeni. In cadrul competitiei, sportivii de la CSM Constanta au avut rezultate remarcabile. Prima zi a fost si cea mai prolifica, castigand in total 13 medalii. Rezultatele…

- Doi sportivi de la CS Unirea Alba Iulia au caștigat medalii de argint la Campionatul European Școlar – ramura Taekwondo Alecsandru Boloage și Eduardo Cetean de la CS Unirea Alba Iulia, componenți ai lotului național de juniori, s-au clasat pe a doua treapta a podiumului la Campionatul European Școlar…

- 12 copii de la secția de Natație a clubului CS MUREȘUL, au ales sa munceasca de 1 Mai obținand 12 medalii, participand la "Cupa Bistriței" organizat la Bacau. Rezultate obținute sunt urmatoarele: – Socol Victor 2014 Loc 50m liber Loc 50m fluture Loc 50m spate cel mai bun sportiv din categorie – Craciun…

- Coordonatoarea de la echipa de volei feminina CSM Constanța, Maria Știrbu, s-a calificat cu naționala Romaniei U17 la Campionatul European programat in Serbia și Ungaria. Naționala sub 17 ani a Romaniei a obținut trei victorii in turneul de calificare din Georgia. Fetele se afla la a doua calificare…

- Federatia Romana de Natatie si Pentatlon Modern a organizat intrecerile Campionatului National de inot in bazin de 50 m pentru seniori, tineret si juniori, editia 2023.Competitia a fost gazduita de bazinul din incinta Complexului Sportiv de Natatie Otopeni si a reunit la start cei mai buni sportivi…

- David Popovici a castigat titlul in proba de 50 m fluture, cu nou record national, joi, in ziua a doua a Campionatelor Nationale de inot. David Popovici, care si-a trecut in palmares al treilea sau titlu national la aceasta editie a intrecerilor, s-a impus la 50 m fluture cu timpul de 23 sec 74/100.…