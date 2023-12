Stiri pe aceeasi tema

- "Renaissance", un film-concert scris, regizat si produs de Beyonce, a ajuns in fruntea box office-ului nord-american cu incasari de 21 de milioane de dolari in weekendul de debut, potrivit Variety, informeaza News.ro.Se numara printre cele mai bune debuturi pentru un film-concert, alaturandu-se "The…

- Aducerea unor echipe de filmare ar reprezenta venituri considerabile pentru firmele care ofera servicii in zona, ar fi un beneficiu si pentru industria creativa, un plus pentru turism și promovare.

- Sa te joci cu jucariile nu este doar un timp de joaca placut. Cand te gandești la copiii tai mici care se joaca cu jucarii populare precum Lego, nu te gandești adesea la valoarea educaționala sau de dezvoltare a micilor cuburi ca rezultat. Pur și simplu vezi un copil concentrat sa se joace cu niște…

- Actorii si marile studiouri de la Hollywood au ajuns miercuri la un acord pentru a inceta greva care a paralizat de mai multe luni productia de filme si seriale in Statele Unite si a costat miliarde economia americana, a anuntat sindicatul actorilor SAG-AFTRA, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Vamesii de pe Aeroportul Otopeni au intampinat o situatie ca-n filme. O femeie a transportat droguri asa cum vedem in productiile de la Hollywood cu mafioti. In geanta de mana a femeii, polițiștii de frontiera au descoperit 159 de grame de cocaina, in 12 cașete. Romanca ar fi inghițit pachețelele cu…

- Prea multa ficțiune in viețile noastre. Mai trebuie și documentar. A inceput festivalul de filme documentare Astra, de la Sibiu și ține pana duminica, ocazie foarte buna pentru toți cei care vor sa iasa din lumea Netflix, HBO, Hollywood și sa pipaie puțin din lumea in carne și oase. Am și vazut cateva…

- Festivalul international de film pentru publicul tanar KINOdiseea are loc la Bucuresti intre 11 si 15 octombrie, la Sala Gloria, Sala Luceafarul, Prajitoria Buimac si nJOY Club & Garden.KINOdiseea aduce, pe langa cele cinci filme din competitia Kinodiseea Junior, doua proiectii speciale in cadrul…

- Anul viitor, Premiile Globurile de Aur vor avea doua categorii noi, scrie Variety. Cea de-a 81-a ediție a premiilor acordate de Asociația Presei Straine de la Hollywood se va desfașura in luna ianuarie la Los Angeles și are doua noi categorii: cel mai bun blockbuster și cea mai buna interpretare de…