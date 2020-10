Natalia Rotaru este, din anul 2016, angajata a Primariei Vanatori-Neamt si gestioneaza, in prezent, Adminstrarea Domeniului Public și Privat al comunei. Insa, putini stiu ca ea s-a mutat cu familia din Republica Moldova, dupa ce detinuse funcția de Șef al Oficiului teritorial Ungheni al Cancelariei de Stat-reprezenant al Guvernului in teritoriu, cu raza de acoperire in raioanele Ungheni, Nisporeni și Calarasi, asemeni funcției de Prefect in Romania. „Am candidat la funcția de primar al orașului Ungheni” Natalia Rotaru, fata lui Ioachim și a Tamarei, nascuta int-o zi de brumar in anul 1977, intr-o…