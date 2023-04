Stiri pe aceeasi tema

- Un laborator clandestin a fost descoperit de procurorii DIICOT in judetul Bacau joi, 30 martie, informeaza institutia. Laboratorul a fost infiintat de mai multi cetateni cu cu dubla cetatenie romana/moldoveneasca. Potrivit DIICOT, gruparea a vandut produse de un milion de euro. Mai multi cetateni cu…

- Un moldovean, in varsta de 21 de ani, cautat internațional pentru un omor in Republica Moldova, a fost prins la Padova, in Italia, in timpul unui control de rutina. Tanarul a fost arestat, dupa ce le-a prezentat agenților de patrulare un pașaport romanesc fals, scrie presa romana .

- NATO iși va intensifica sprijinul militar pentru Moldova, continuind sa-i respecte neutralitatea. Despre acest lucru a declarat miercuri Secretarul General Adjunct al alianței, Mircea Geoana, intr-un interviu acordat TVR Info. {{663930}}”E adevarat ca Republica Moldova nu este un stat care sa aiba dorința…

- Ciștigatorul etapei naționale Eurovision 2023, Pasha Parfeni, a declarat la sfirșitul concursului ca va reprezenta Republica Moldova la cel mai inalt nivel. El a obținut cel mai mare punctaj atit de la juriu, cit și din partea publicului, transmite moldova1. „Emoții cu siguranța sint, dar vreau sa va…

- Deputatul ucrainean Alexei Goncearenko i-a mulțumit Republicii Moldova in plenul Adunarii Parlamentare a Consiliului Europei pentru sprijinul oferit Ucrainei și refugiaților din țara vecina. „Vreau sa mulțumesc Moldovei. Mulțumesc pentru suportul pe care Ucraina și ucrainenii l-au primit in timpul acestui…

- Purtatorul de cuvant al Bisericii Ortodoxe Romane, Vasile Banescu (foto), a declarat ca aceia care comenteaza „nedrept” solidaritatea BOR cu romanii din Ucraina „nu au inteles inca riscurile sfidarii realitatii, respectul fata de suferinta si fidelitatea fata de adevar”, potrivit Agerpres. Precizarile…

- Vicepremierul de la Chișinau, Andrei Spinu, afirma ca Republica Moldova a fost tot timpul in vizorul Kremlinului, care iși dorește sa o țina sub control pentru a-și promova propriile interese in aceasta țara.