Stiri pe aceeasi tema

- ​”Nu mai trebuie sa acceptam sa-și bata cineva joc de banii contribuabililor. CNIT, o companie de stat din subordinea ministerului economiei, nu face nimic pe bani mulți. Compania exista de mulți ani și ar trebui, în teorie, sa se ocupe de cursuri pentru specializarea personalului din turism,…

- Compania de Transport Public Cluj Napoca SA, a fost desemnata pentru al doilea an consecutiv drept „Cel mai eficient operator de transport urban” din Romania, in cadrul Galei anuale „Tranzit”.

- ”In cadrul declaratiilor de presa care au avut loc la sediul institutiei, ministrul Virgil Popescu a spus ca va purta discutii impreuna cu ministrul Claudiu Nasui, pentru a-i prezenta proiectele incepute care trebuie gestionate si continuate de noul minister al Economiei. La randul sau, ministrul Claudiu…

- Romanii vor fi anuntati prin sistemul RO-ALERT de fiecare situatie deosebita declansata de vremea severa, in functie de zona de manifestare, a anuntat miercuri seara ministrul de Interne, Marcel Vela, potrivit Agerpres. In cursul zilei, la Ministerul Afacerilor Interne avusese loc o sedinta privind…

- Fostul presedinte al ALDE observa ca premierul a ales sa prezinte proiectul major in fata francezilor, nu in fata cetatenilor romani, si considera ca acest lucru ar putea indica faptul ca ar dori sa incredinteze lucrarile unor companii de constructii din afara tari, ba chiar sa le si faciliteze cumpararea…

- "Risipa de bani continua, in timp ce clasa politica iși acorda noi privilegii.Nu trece saptamana fara sa mai auzim de un nou vot pentru a acorda noi sporuri sau beneficii celor apropiați de centrii de putere. Intre timp, lupta pentru a le pastra pe cele vechi se da la cel mai inalt nivel.De…

- Robert, baiețelul cu tetrapareza spastica, din Nasaud, devine, incet, incet, un copil ca toți ceilalți. Ajuns in SUA, dupa prima operație au inceput și exercițiile terapeutice. Deja face primii pași cu ortezele. la noapte, in timp ce voi veți dormi, el va fi din nou pe masa de operație, pentru a doua…

- Un nume care suna pompos: Centrul National de Invatamant Turistic, pe scurt CNIT. O companie de stat din Romania, care are cinci membri in Consiliu de administratie, plus director general, director adjunct, si toate departamentele aferente, de la administrativ pana la juridic. In total 30 de posturi…