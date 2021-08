Stiri pe aceeasi tema

- „E o masura pe care am avut deja call-ul de proiecte, deci antreprenorii au putut sa solicite fondurile si in momentul acesta este in procedura de avizare. (…) Nu mai e primul venit, primul servit. Nu mai facem niciun criteriu (…) si am ales sa mergem dupa un lucru in mod inovator si anume sa dam la…

- Ministrul economiei, Claudiu Nasui, a declarat, miercuri, la Antena 3 , ca masura neimpozitarii salariului minim pe economie, care este prevazuta in programul de guvernare, s-ar aplica tuturor și ar ajuta economia. Claudiu Nasui a explicat ca, in cazul salariilor mai mari, impozitele ar urma sa fie…

- Neimpozitarea salariului minim ar putea fi o solutie pentru pastrarea fortei de munca în tara, iar aceasta masura va începe la 1 ianuarie 2022 într-un sector privat, care ar putea fi HoReCa, a declarat miercuri, într-o conferinta de presa, ministrul Economiei, Claudiu Nasui.…

- Medicul Monica Pop a comentat la Antena 3 concluziile unui medic care a trimis Curtii Supreme din Israel o analiza a efectelor vaccinului Pfizer administrat tinerilor. Potrivit acesteia, riscurile asociate vaccinurilor cresc direct proporțional cu forța sistemului imunitar, ceea ce inseamna…

- Aplicarea Zero taxe pe salariul minim reprezinta o facilitate, daca se aplica, chiar și pilot, în doua domenii, cele vehiculate fiind agricultura și HoReCa, conform declarațiilor lui Claudiu Nasui din 23 iunie. Într-o conferința de presa, reprezentanții AmCham România (Camera de Comerț…

- Ministrul USR al Economiei, Antreprenoriatului si Turismului, Claudiu Nasui, a anunțat vineri ca, azi, la ora 10.00, va fi lansata procedura online 100% a schemei de despagubire pentru industria HoReCa, prin care firmele vor primi o despagubire de 20% din diferenta dintre cifra de afaceri din 2020 si…

- Ministrul Economiei a confirmat ca relaxarea va continua, dar a subliniat ca este necesar ca populația sa se vaccineze impotriva noului coronavirus. ”Trendul va fi spre redeschidere, spre relaxare, asa cum a anuntat si premierul. Populatia vaccinata este in crestere, vaccinarea continua si este un succes,…

- ”Trendul va fi spre redeschidere, spre relaxare, asa cum a anuntat si premierul. Populatia vaccinata este in crestere, vaccinarea continua si este un succes, ceea ce este un lucru foarte bun. Avem deja peste 4 milioane de romani care au primit cel putin o doza de vaccin, ceea ce este un lcuru foarte…