Ministrul Economiei, Claudiu Nasui, a depus plangere penala in rem la DNA legata de suspiciuni de coruptie in cazul granturilor acordate IMM-urilor (Masura 3), informeaza un comunicat al ministerului de resort. "Am luat act de anuntul presedintelui PSD, domnul Marcel Ciolacu, privind intentia de a depune o motiune impotriva mea in Parlament. Am vazut si motivul. Nu este nicio problema ca am avut cont pe platforma de granturi acordate IMM-urilor (Masura 3). Zilele in care am accesat-o au fost 29 de decembrie si 31 decembrie, inainte sa fi fost vreo informatie relevanta pe ea. Asadar, nici vorba…