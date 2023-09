Stiri pe aceeasi tema

- In aceasta luna, in ziua a opta, pomenirea Nasterii Preasfintei Stapanei noastre Nascatoarei de Dumnezeu si pururea Fecioarei Maria.Tatal Sfintei Fecioare, Ioachim, se tragea din neam imparatesc. Acesta cu toate ca si ducea la Dumnezeu darurile indoite, ca un iubitor de Dumnezeu si bogat ce era; dar…

- 1 septembrie: Incepe Anul Nou Bisericesc 2023 pentru creștinii ortodocși. In aceasta zi Dumnezeu ar fi inceput crearea lumii Data de 1 septembrie este una speciala pentru creștinii ortodocși, pentru ca marcheaza inceputul ANULUI NOU BISERICESC. Anul bisericesc ortodox nu este identic cu anul liturgic…

- In aceasta luna, in ziua a treizecea, pomenirea celor intre sfinti Parintii nostri Alexandru, Ioan si Pavel cel Nou, patriarhii Constantinopolului.Sfantul Alexandru, arhiepiscopul ConstantinopoluluiDe origine modesta si lipsit de stiinta cartilor, dar prin virtutile si harismele sale apostolice, sfantul…

- Schimbarea la Fata a Domnului, zi de o deosebita importanța pentru creștinii ortodocși The post Schimbarea la Fata a Domnului, zi de o deosebita importanța pentru creștinii ortodocși first appeared on Partener TV .

- Pe 4 august este pomenit Sfantul Mucenic Foca și Sfanta Maria Magdalena. Astfel, potrivit traditiei, credinciosii nu aprind focul si nu coc paine la cuptor. In popor se mai spune ca cei care nu respecta aceste obiceiuri sunt pedepsiti cu foc, arsita si grindina.

- Creștinii ortodocși de stil vechi sarbatoresc vineri, 4 august, pe Sfanta Maria Magdalena și pe marele Mucenic Foca. Maria Magdalena s-a nascut și a crescut intr-un sat de pescari, Magdala. In Evanghelia dupa Luca, ea este menționata ca prima femeie vindecata de Iisus Hristos. De atunci, l-a insoțit…

- Azi, 24 iunie, creștinii ortodocși sarbatoresc Sanzienele sau Dragaica. Tradiții și superstiții de Sanziene. „Sanzienele” sau „Dragaica” reprezinta o sarbatoare extrem de importanta pentru creștini, mai ales ca este asociata cu Nașterea Sfantului Ioan Botezatorul.

- In aceasta luna, in ziua a paisprezecea, pomenirea Sfantului Prooroc Elisei.Acesta a fost fiul lui Safat, din Aelmut, din pamantul lui Ruben, si pentru el s a facut semn, caci atunci cand s a nascut el in Galgala, juninca cea de aur ce era in Silom a zbierat tare, incat s a auzit si in Ierusalim. Iar…