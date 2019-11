Nașteri în România - Anunț îngrijorător de la INS Potrivit Institutului Național de Statistica, s-a inregistrat un minus de 1.339 de persoane, fata de datele din aceeasi luna din 2018, cand se inregistrase un declin de 2.471 de persoane. In perioada analizata, numarul nascutilor-vii a fost mai mare cu 880, in timp ce numarul persoanelor care au decedat a fost cu 252 mai mic in septembrie 2019, comparativ cu septembrie 2018. De asemenea, numarul copiilor cu varsta sub un an care au decedat a fost cu 28 mai mic, in prima luna de toamna a acestui an, fata de cel inregistrat in septembrie, anul trecut. La nivel general, sporul… Citeste articolul mai departe pe dcnews.ro…

