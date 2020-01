Adrian Nastase a vorbit, joi seara, la Romania TV, despre situația din PSD și a comparat partidul cu livada sa de la Cornu.

"Am fost la Cornu, acolo unde incerc sa țin livada. Am constatat ca prunii și merii trebuie schimbați și am inceput sa caut puieții pentru viitor.

PSD n-a reusit sa gandeasca o strategie de revigorare. Calitatea liderilor e influențata de modul in care construiești pepiniera. Dar departamentele partidului nu au mai funcționat. Aduceam din toata…