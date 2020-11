Stiri pe aceeasi tema

- Comunitatea Evreilor din Timișoara a reacționat la afirmațiile halucinante ale directorului de la Piețe SA, liberalul Ioan Nasleu, care a scris pe pagina sa de Facebook „De ce toti candidatii si asa zis invingatori au nume de evrei? Pacat ca in SRI exista Diviziunea A, apararea Constitutiei…”, considerand…

- "Am avut mai multe conversații cu Alin Nica in ultimele zile. Am decis impreuna sa prelungim perioada de negociere in speranța ca vom ajunge la o ințelegere intre PNL și USR PLUS despre majoritați stabile și asumate atat in Consiliul Județean cat și in Consiliul Local. Suntem conștienți de responsabilitatea…

- Candidatul PMP la Primaria municipiului Brasov, Costel Mihai, a primit unul dintre cele mai inedite mesaje de sustinere in aceasta campanie electorala. Mesajul vine din partea republicanului Joseph Borelli, consilier local al metropolei New York, care spune despre actualul viceprimar al Brasovului ca…

- Sorin Predescu, directorul Direcției Județene pentru Cultura Timiș care a fost detașat pentru trei luni la Craiova dupa presiunile facute de liderul PNL Nicolae Robu, a semnalat, ieri, pe pagina da de Facebook, o noua incalcare grava a legislației de catre Primaria Timișoara. ”TM-II-m-A-06138 Catedrala…

- Ordinul Arhitecților din Romania – OAR, Filiala Teritoriala Timiș și Asociația Peisagiștilor din Romania – AsoP, Filiala Teritoriala Vest au facut, ieri, un apel comun catre Ministerul Culturii sa revoce ordinul de mutare a șefului Direcției Județene pentru Cultura Timiș, Sorin Predescu. ”OAR filiala…

- Ordinul Arhitecților din Romania – OAR, Filiala Teritoriala Timiș și Asociația Peisagiștilor din Romania – AsoP, Filiala Teritoriala Vest au facut, ieri, un apel comun catre Ministerul Culturii sa revoce ordinul de mutare a șefului Direcției Județene pentru Cultura Timiș, Sorin Predescu. ”OAR filiala…

- Dominic Fritz, candidatul USR PLUS la Primaria Timișoara, a reacționat, ieri, intr-o postare la decizia de detașare la Craiova, a liberalului Sorin Predescu, șeful Direcției Județene pentru Cultura Timiș, la presiunile lui Nicolae Robu. ”Unul dintre cele mai sigure semne pentru o administrație putreda…