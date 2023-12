Stiri pe aceeasi tema

- In cadrul unui miting planificat pentru 3 decembrie in orașul toscan, liderii partidelor anti-imigrație din Vechiul Continent urmeaza sa-și lanseze campania europeana in fața a 2.000 de oameni. O reuniune care evidențiaza diviziunile coaliției de guvernamant din Italia, noteaza publicația franceza Liberation.…

- Delia prezinta videoclipul oficial al piesei „Jimmy Samurai”, regizat de San, DoP David Mogan, producție video Luca’s Art Film, un videoclip dinamic, grunge, rebel. Artista a colaborat la aceasta piesa impreuna cu sora sa Oana Matache. „Jimmy Samurai” marcheaza prima colaborare a Deliei cu sora ei Oana…

- BCE si alti factori de decizie din Europa trebuie sa mentina dobanzile la actualul nivel pana cand se asigura ca inflatia este sub control, in pofida cresterii reduse, se arata intr-un raport al FMI.

- Dupa 3-1 cu Universitatea Craiova, jucatorii de la Petrolul au urcat in peluza oaspete, au cantat și dansat alaturi de sutele de fani veniți de la Ploiești. Victoria din Banie a intrerupt o serie nefasta a ploieștenilor, 6 etape la rand fara succes. Succesul este cu atat mai dulce cu cat a venit pe…

- Indicele paneuropean Stoxx 600 a inchis in declin cu 1% mai, iar actiunile miniere au scazut cel mai mult, cu 2,7%, in timp ce componenta titlurilor companiilor de petrol si gaze a crescut cu 0,25%. Actiunile producatorilor europeni de semiconductori au fost in general in declin, dupa un raport financiar…

- Autoritațile italiene au desfașurat marți dimineața o operațiune antiterorista soldata cu arestarea unui cetațean egiptean și a unui cetațean italian de origine egipteana, a anunțat poliția intr-un comunicat, potrivit Reuters. Operațiunea a fost coordonata de procuratura din Milano, iar cei doi suspecți…

- Lautaro Martinez (26 de ani) nu s-a putut bucura prea mult pentru victoria in derbyul cu Milan. Argentinianul a inceput saptamana cu o veste proasta. Restaurantul pe care il deține in centrul orașului Milano impreuna cu soția sa a fost jefuit, hoții luand cateva mii de euro. Lautaro Martinez nu a marcat…

- Fostul internațional Sorin Carțu (67 de ani) a analizat prestația „tricolorilor” din victoria naționalei Romaniei cu Kosovo, scor 2-0, din preliminariile EURO 2024. Romania a trecut de Kosovo, scor 2-0, in runda cu numarul 6 al preliminariilor EURO 2024 și ocupa locul secund in grupa I, cu 4 meciuri…