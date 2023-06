Stiri pe aceeasi tema

- Armata ucraineana a avansat de la 600 la 1.000 de metri in direcțiile de sud și nord in jurul orașului strategic Bakhmut incepand cu 25 iunie, a informat un purtator de cuvant al Comandamentului de Est al Forțelor Armate ucrainene Serhiy Cherevatyi.„Forțele de aparare pastreaza inițiativa, continua…

- Naționala Moldovei la Socca a invins cu scorul de 4-0 Portugalia in cel al treilea meci din grupa F, la Campionatul Mondial din Germania. Moldova obține calificarea in faza urmatoare a competiției de pe primul loc in grupa. Urmatorul adversar al Moldovei in faza 1/16 de finala va fi reprezentativa Kazahstanului.…

- Istoricul sancțiunilor rutiere poate fi obținut online incepand de astazi. MAI a operationalizat, in cadrul platformei hub.mai.gov.ro, sectiunea dedicata obtinerii online a istoricului sanctiunilor rutiere. Ministerul Afacerilor Interne a operaționalizat, incepand de joi, 18 mai 2023, in cadrul platformei…

- Drumul comunal Valea Abruzel-Bisericani va fi modernizat. Primaria comunei Bucium a solicitat emiterea acordului de mediu din partea APM Alba. Obiectivul de investiției „Modernizare drum comunal Valea Abruzel-Bisericani de la km 2,6.” consta in modernizarea sectorului de drum comunal DC149 intre km…

- Mai sunt exact 5 zile pana la cel mai important moment al acestui an, la nivel internațional, incoronarea Regelui Charles al III-lea ca suveran al Regatului Marii Britanii. Va fi multa lume buna la acest eveniment, de altfel unul ce va fi extrem mediatizat, dar și cel mai aparat in același timp. Dar,…

- The Rhessi satellite, launched into space by the US National Aeronautics and Space Administration (NASA) more than 20 years ago, will crash to Earth sometime Wednesday, but experts say there is very little chance of anyone being hit, reports the US newspaper New York Post. The device, called the Reuven…

- Bulgaria ia in calcul interzicerea importurilor de produse agricole din Ucraina, a anunțat ieri ministrul agriculturii. Acesta a spus ca in ultimele zile a avut discuții pe aceasta tema cu șase alte state.

- Un numar de 17 catei au fost adoptati la targul ASPA de pe 8 aprilie, din Parcul Circului, a transmis luni Primaria Municipiului Bucuresti (PMB). Un nou targ de adoptii de caini si pisici va avea loc pe 29 aprilie, la Arena Nationala, anunța autoritațile.