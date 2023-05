NASA va trimite un șarpe robotic pe Saturn în căutarea vieții extraterestre Exista viața in afara Pamantului? Un nou șarpe robotic ar putea fi cel care deslușește acest mister, scrie CBS News. Robotul numit Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) este dezvoltat de Laboratorul de Propulsie cu Reacție al NASA pentru o misiune spațiala pe Enceladus, una dintre cele 83 de luni ale planetei Saturn, care se remarca prin suprafața sa inghețata - cea mai alba și mai reflectoriz Citeste articolul mai departe pe noi.md…

Sursa articol: noi.md

Stiri pe aceeasi tema

- Exista viața in afara Pamantului? Un nou șarpe robotic ar putea fi cel care deslușește acest mister, scrie CBS News, citat de Digi24 . Robotul numit Exobiology Extant Life Surveyor (EELS) este dezvoltat de Laboratorul de Propulsie cu Reacție al NASA pentru o misiune spațiala pe Enceladus, una dintre…

- Deși focusul in ceea ce privește misiunile spațiale ale anilor care urmeaza este in principal asupra incercarii omenirii de a se intoarce pe Luna, prin programul Artemis , NASA are in vizor și alte planete din sistemul nostru solar. Una dintre misiunile cele mai interesante implica realizarea și folosirea…

- Observatorul Astronomic ‘Amiral Vasile Urseanu’ anunta o saptamana cu multe fenomene astronomice. ‘Venus si Marte se vad seara, iar Saturn dimineata, pe la ora 4. Pe 5 se produce o eclipsa de Luna care aproape se va vedea de la noi, iar pe 6 mai avem maximul curentului de meteori Eta Aquaride’, informeaza…

- Marea majoritate a rușilor se arata dispusa sa calatoreasca in spațiu, pe lista preferințelor figurand inclusiv giganții gazoși Jupiter și Saturn, informeaza RBC.ru . Potrivit unui sondaj al Centrului Sociologic al Academiei Ruse de Științe, peste 70 % dintre ruși sunt gata calatoreasca spre o alta…

- U.S. Navy a anuntat sambata ca un submarin cu propulsie nucleara cu rachete ghidate opera in Orientul Mijlociu in sprijinul Flotei a cincea americane cu baza in Bahrein, transmite Reuters. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro ×…

- Comunicat de presa „PNRR: Fonduri pentru Romania moderna și reformata!” – „Imbunatatirea serviciilor publice pentru cresterea calitatii vietii cetatenilor, prin digitalizare” Comunicat de presa Comuna GARDA DE SUS anunța inceperea proiectului cu titlul ʺImbunatatirea serviciilor publice pentru cresterea…

- Bonnie și Clyde, din județul Alba: Cum a fost talharit un barbat de catre un cuplu, dupa ce a postat pe Tik-Tok ca este in cautarea unei soții Bonnie și Clyde, din județul Alba: Cum a fost talharit un barbat de catre un cuplu, dupa ce a postat pe Tik-Tok ca este in cautarea unei soții Un barbat din…

- Acuzat de furt de catre Primaria Ciugud, robotul ION iși cere scuze. Reacția administrației locale din comuna „smart”w Echipa din spatele ION, primul robot bazat pe inteligența artificiala, devenit consilier al premierului Nicolae Ciuca, și-a cerut scuze vineri dupa ce a fost acuzata de Primaria Ciugud…