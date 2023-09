Stiri pe aceeasi tema

- NASA va aduce, duminica, pe Pamant, cea mai mare mostra colectata pana acum dintr-un asteroid. Este vorba despre aproximativ 250 de grame de pietricele și praf de pe asteroidul Bennu, descoperit in anul 1999.

- Vara anului 2023 a inregistrat cele mai ridicate temperaturi medii globale masurate vreodata pe Pamant, a anuntat miercuri observatorul european Copernicus, relateaza AFP.Iulie a fost cea mai fierbinte luna masurata vreodata, iar august 2023 este a doua cea mai fierbinte, potrivit sursei citate.Mai…

- Bucurie imensa in India, dupa o aselenizare unica in istorie. Sonda Vikram a ajuns in regiunea polului sud selenar, pentru a explora locul in care se intenționeaza construirea primei baze permanente de pe un alt corp ceresc decat Terra. Amintim, Rusia tocmai a ratat șansa de a fi prima țara care reușea…

- Iulie 2023 a fost cea mai calduroasa luna inregistrata vreodata pe Terra de cand se fac masuratori, a confirmat, astazi, Serviciul european de observatii prin satelit Copernicus, citat de France-Presse. Si oceanele au avut o temperatura record la suprafata. Luna trecuta, marcata de canicula si incendii…

- Oceanele de pe Terra au stabilit in aceasta saptamana un nou record global de temperatura, dupa ce apa de la suprafata lor a atins valoarea de 20,96 grade Celsius, potrivit datelor furnizate de observatorul european Copernicus, care au fost publicate vineri, informeaza AFP, conform Agerpres.Temperatura…

- Astronomii au descoperit un asteroid de dimensiunea unui zgarie-nori in apropiere de Terra gratie unui nou algoritm ce a fost conceput pentru detectarea rocilor spatiale mari si potential letale, informeaza livescience.com.

- Oamenii de stiinta americani sunt nerabdatori sa primeasca in laboratorul NASA pregatit la Houston esantioanele prelevate de sonda Osiris-Rex in urma cu trei ani de pe asteroidul Bennu, la 300 de milioane de kilometri de Terra. Studierea materialelor colectate le va permite cercetatorilor sa inteleaga…

- Universul este o comoara vasta și neexplorata, plina de mistere și necunoscute fascinante. In acest univers se regasește sistemul solar care cuprinde și planeta noastra, fiind ca o perla ce stralucește in aceasta imensitate cosmica. Deși viața ar avea loc de milioane de ani pe Terra, specialiștii NASA…