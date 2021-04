Stiri pe aceeasi tema

- Radu Dimitriu are 34 de ani și este din Sulina. Pe 12 martie a plecat din Statele Unite ale Americii pe o nava ce transporta gaz in stare lichida. Pe 18 martie va ajunge in China, iar in cele 34 de zile ale calatoriei vasul merge fara oprire. E navigator de 12 ani, o pasiune pornita din poveștile tatalui…

- Juan Orlando Hernandez, președintele Honduras, a ajutat la transportul a tone de cocaina catre Statele Unite, dupa cum a declarat un procuror federal din New York. Procurorul Jacob Gutwillig a declarat acest lucru in rechizitoriul sau la deschiderea procesului unui presupus traficant de droguri, potrivit…

- Președintele Hondurasului, Juan Orlando Hernandez, a ajutat la transportarea a tone de cocaina catre Statele Unite, a declarat marți un procuror federal din New York în rechizitoriul sau la deschiderea procesului unui suspect de traficant de droguri, relateaza AFP.Potrivit procurorului Jacob…

- Curtea de Apel București le-a condamnat, marți, pe fiica fostului președinte al Romaniei, Traian Basescu, Ioana Basescu, la 5 ani de inchisoare cu executare, iar pe Elena Udrea la 6 ani de inchisoare. Citește și: SONDAJ CURS - PNL isi incepe scaderea, PSD stagneaza USR-PLUS si AUR isi conserva…

- Joe Ligon a stat in inchisoare aproape șapte decenii. A fost condamnat și incarcerat pe viața la varsta de 15 ani, insa acum a fost eliberat condiționat. Revenirea in lume a fost șocanta pentru barbatul de 83 de ani. Joe Ligon a fost incarcerat in 1953, la varsta de 15 ani, in urma unui jaf din Philadelphia,…

- Comitetul Național pentru Situații de Urgența a aprobat Hotararea nr. 6 pentru aprobarea listei țarilor/zonelor/teritoriilor de risc epidemiologic pentru care se instituie masura carantinei asupra persoanelor care sosesc in Romania din acestea. 67 de țari sau teritorii au fost trecute pe lista cu risc…

- Un tribunal din Moscova l-a condamnat marti pe opozantul rus Aleksei Navalnii la aproape trei ani de inchisoare, atragand condamnarea unanima din partea Occidentului, in timp ce circa 1.400 de persoane au fost arestate in cursul zilei la mai multe manifestatii pro-Navalnii, comenteaza AFP. Statele Unite,…

- O femeia in varsta de 37 de ani, care a luat medicamente pentru a-si scadea febra inainte de a se imbarca intr-un avion din Statele Unite catre China in martie anul trecut, a fost condamnata la un an de inchisoare de un tribunal chinez, a informat miercuri presa de stat, potrivit Agerpres. Femeia in…