- Narcisa Suciu a renunțat la faima pentru marea dragoste și a decis sa-și petreaca viața departe de Romania. Din pacate, din cauza unei probleme de sanatate, artista a fost nevoita sa se intoarca in țara.

- Detalii noi in cazul familiei gasite moarte in garsoniera din Gorj. Moartea unei fetite de 12 ani, Alexandra, si a parintilor ei, Marius si Dana, 39, respectiv 32 de ani i-a șocat pe apropiați Marius și Dana au fost gasiți in baia garsonierei lor, in timp ce Alexandra, fiica celor doi, zacea intinsa…

- Prețul mediu al apartamentelor din Timișoara a scazut cu 0,6% in cursul lunii noiembrie 2017, iar apartamentele noi s-au ieftinit cu 0,1%. In consecința, prețul mediu al metrului patrat util scazuse, la inceput de decembrie, de la 1.140 la 1.133 de euro, potrivit unei analize realizate de catre…

- "L-am cunoscut pe Danut Isac la Roma. Ca si mine e la tratament cu fetita lui la acelasi spital, Bambino Gesu. Intors in Romania, imbecilii de la sanatate ii recomanda sa-si caute sponsori sau sa apeleze la fundatii/asociatii daca mai are nevoie de bani pentru tratamentul copilului!!! Cum isi permit???…

- Roxana Ilie s-a intors in Romania si a vorbit in cel mai sincer interviu pentru "Star Matinal de Weekend", de la Antena Stars. Vedeta nu s-a intors definitiv in Romana, ci doar pentru a petreace in statiunea milionarilor de pe litoralul nostru

- Arhitectii prezenti sambata la simpozionul "2018 Anul European al Patrimoniului - Culele din Romania", organizat la Craiova de Filiala Euroregionala Sud-Vest Oltenia a Uniunii Arhitectilor din Romania, au atras atentia ca aceste constructii, reprezentative pentru Romania, dispar una cate una din…

- Acum 9 ani a avut loc la Bacau primul zbor cu un avion supersonic MIG – 21 Lancer al unei femei pilot din Armata Romaniei, capitan Simona Maierean, anunța Minsterul Apararii Naționale (MApN). Cea care a reușit aceasta performanța a implinit, marți, 34 de ani. Simona Maierean, nascuta in Comanești, județul…

- Liviu Arteni, sotul regretatei Israela Vodovoz, s-a intors in tara! Echipa emisiunii "Agentia VIP", de la Antena Stars, va prezinta, astazi, de la ora 22.00, imagini in exclusivitate cu barbatul, la cateva saptamani dupa ce femeia alaturi de care a stat aproximativ opt ani.