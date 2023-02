Ucrainenii îşi citesc poveştile dureroase de război în faţa Primăriei Arad

Un an de infern. Un an de genocid. Un an în care ţara lor nu mai e acasă. Câteva luni în pribegie printre străini. Un... The post Ucrainenii îşi citesc poveştile dureroase de război în faţa Primăriei Arad appeared first on Special Arad ·… [citeste mai departe]