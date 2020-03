Napoli reia antrenemantele în plină pandemie Clubul Napoli a anuntat, vineri , reluarea antrenamentelor la 25 martie, in contextul in care Italia cea mai afectata tara de Covid-19 din Europa. Initial, Napoli anuntase reluarea antrenamentelor luni, dar apoi a decis amanarea pentru miercuri, 25 martie. Campionatul Italiei este suspendat de zece zile din cauza pandemiei de Covid-19, care a dus la moartea a peste 4000 de persoane in Peninsula. Presedintele Asociatiei Fotballistilor Italieni, Damiano Tommasi, a declarat ca revenirea la antrenamente este periculoasa pentru jucatori. „Cei care cred ca vor castiga ceva daca echipa se antreneaza,… Citeste articolul mai departe pe gds.ro…

