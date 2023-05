Napoli. Fericirea după Maradona La 33 de ani de la titlul lui Diego, azzurrii sunt iar campionii Italiei. Nimeni nu merita mai mult decat ei acest titlu. Ce frumos ar fi fost ca Maradona sa traiasca aceste clipe. Bucuria, fericirea absoluta, orașul dansand in noapte, Vezuviul erupand cu lava albastra. Napoli in extaz. CAMPIOANA. Din nou, dupa 33 de ani. ... Citeste articolul mai departe pe GSP.ro…

Sursa articol: GSP.ro

