Stiri pe aceeasi tema

- Naomi Campbell a anunțat venirea pe lume a noului membru printr-o postare pe Instagram.”Micutul meu drag, sa stii ca esti pretuit peste masura si inconjurat de iubire din momentul in care ne-ai onorat cu prezenta ta. Un adevarat dar de la Dumnezeu, binecuvantat! Bine ai venit”, a scris ea, alaturi de o…

- Naomi Campbell a devenit mama a doua oara la 53 de ani. Supermodelul a anunțat pe rețelele de socializare ca a nascut un baiețel, insa fara sa dea prea multe detalii.Naomi Campbell a nascut un baiețel. Supermodelul, in varsta de 53 de ani, spune ca „nu este niciodata prea tarziu sa devii mama" - și…

- Cunoscutul topmodel a dezvaluit lumii ca e din nou mama. Vedeta e in culmea fericirii, dupa ce a devenit mama unui baiețel. Naomi Campbell, in varsta de 53 de ani, a anuntat, joi, ca are un baietel. Este „un adevarat dar de la Dumnezeu”, a marturisit modelul, transmite Sky News. Modelul a anuntat vestea…

- Naomi Campbell a devenit mama pentru a doua oara, la 53 de ani. Topmodelul Naomi Campbell, in varsta de 53 de ani, a anuntat, joi, ca are un baietel, adaugand ca este „un adevarat dar de la Dumnezeu”, transmite Sky News . Modelul a anuntat vestea pe Instagram, alaturi de o fotografie in care il leagana…

- Topmodelul Naomi Campbell, in varsta de 53 de ani, a anuntat, joi, ca are un baietel, adaugand ca este "un adevarat dar de la Dumnezeu", transmite Sky News, informeaza News.ro.Modelul a anuntat vestea pe Instagram, alaturi de o fotografie in care il leagana pe bebelus. CITESTE SI Marcel Ciolacu…

- Adriana, fiica lui Adrian Minune, a nascut sambata, 10 iunie, o fetița perfect sanatoasa. Micuța se numește Noa Zenayda și este cea de-a doua nepoata a cantarețului.Sambata, 10 iunie, Adriana Simionescu a nascut o fetița perfect sanatoasa la un spital privat din Capitala. Adrian Minune a devenit bunic…

- La sfarșitul lui 2021, Angela Martini și Dragoș Savulescu au devenit parinții unui copil adus pe lume de o mama surogat. Este vorba despre un baiețel pe nume Kyree. Recent, Angela Martini a postat pe Instagram cateva fotografii cu micuțul Kyree, copilul pentru care ar fi platit o suma enorma mamei surogat.…

- Anamaria Prodan a vorbit inca de la jumatatea lunii februarie despre faptul ca exista un barbat in viața sa, insa abia pe 19 aprilie agenta FIFA a facut publica relația cu Flavius Nedelea. Nici bine nu s-a obișnuit lumea ca este intr-o relație, ca i-a și pus punct! In ultima luna, impresara a avut doar…