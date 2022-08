Stiri pe aceeasi tema

- Presedinta Camerei Reprezentantilor americane Nancy Pelosi a sosit joi in Japonia, ultima vizita in cadrul turneului sau in Asia, in care a efectuat o rara vizita in Taiwan si a infuriat China, relateaza AFP.

- Avionul la bordul caruia se afla Nancy Pelosi a aterizat la baza aeriana Yokota, la periferia de vest a Tokyo, unde a sosit din Coreea de Sud, potrivit unor jurnalisti AFP aflati la fata locului. Beijingul, care considera Taiwanul parte a teritoriului chinez, a lansat exercitii militare de o amploare…

- Ministrul de externe japonez, Yoshimasa Hayashi, a cerut joi „oprirea imediata” a manevrelor militare chineze in jurul Taiwanului, lansate ca riposta de China la vizita presedintei Camerei Reprezentantilor din SUA, Nancy Pelosi, la Taipei, relateaza France Presse.

- UPDATE 11:30 – Ministerul taiwanez al Apararii a informat ca Beijingul a tras multiple rachete balistice, in cadrul unei serii fara precedent de exercitii militare in aer si pe mare, in jurul Taiwanului. Aceasta este o demonstratie de furie fata de vizita pe insula a presedintei Camerei Reprezentantilor…

- China va „incepe un razboi” daca Taiwanul iși declara independența, a avertizat ministrul chinez al Apararii. Beijingul „nu va ezita sa porneasca un razboi, indiferent de costuri”, daca Taiwanul iși va declara independența, i-ar fi spus ministrul chinez al Apararii, Wei Fenghe, omologului sau american,…

- Presedintele american Joe Biden s-a angajat sa foloseasca armata americana pentru a apara Taiwanul in cazul in care China ar invada aceasta tara, in remarcile facute in timpul primei sale vizite in Japonia in calitate de presedinte al SUA, scrie FT. „Da. Acesta este angajamentul pe care ni l-am luat”,…

- Coreea de Nord a lansat joi trei rachete balistice spre mare in largul coastei sale de est, au declarat Coreea de Sud și Japonia, in aceeași zi in care autoritațile de la Phenian au raportat pentru prima data un focar de COVID-19, noteaza Reuters.Trei rachete balistice cu raza scurta de acțiune au fost…