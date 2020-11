Stiri pe aceeasi tema

- Politia armeana a arestat miercuri numerosi manifestanti ai opozitiei care s-au adunat cu sutele la Erevan, in pofida unei interdictii, pentru a denunta acordul de incetare a ostilitatilor din Nagorno-Karabah, care consfinteste victoriile militare ale azerilor dupa sase saptamani de lupte sangeroase,…

- Azerbaidjanul si Armenia au semnat sub egida Rusiei un acord pentru a pune capat ostilitatilor in conflictul din Nagorno-Karabah care marcheaza victoriile militare azere dupa sase saptamani de lupte, relateaza AFP, citata de Agerpres.

- Azerbaidjanul si Armenia au ajuns sambata la un acord de incetare a focului cu incepere de la orele pranzului in regiunea separatista Nagorno-Karabah, prada luptelor, a anuntat diplomatia rusa dupa negocieri la Moscova intre sefii diplomatiilor de la Erevan si Baku, scrie AFP preluat de agerpres.Vezi…

- Turcia a intervenit in conflictul pentru Nagorno-Karabah: un avion de vanatoare a doborat un aparat de lupta armean. Guvernul de la Erevan a confirmat ca pilotul și-a pierdut viața. Ankara a cerut, ultimativ, retragerea armatei armene de pe teritoriul azer.

- Politia din Belarus a anuntat ca a arestat 633 de persoane in timpul protestului opozitiei de duminica, de la Minsk. De o luna, in Belarus are loc o miscare de protest fara precedent impotriva lui Aleksandr Lukasenko.

- Zeci de persoane au fost ranite miercuri la Sofia si 35 au fost arestate in timpul unei manifestatii violente din in fata parlamentului bulgar impotriva premierului Boiko Borisov. La Ruse, protestatarii au blocat podul peste Dunare, transmite agentia EFE, citata de Agerpres.