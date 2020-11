Stiri pe aceeasi tema

- Presedintele francez Emmanuel Macron a discutat din nou, joi, cu presedintele azer Ilham Aliev si cu premierul armean Nikol Pasinian, Franta dorind o "supervizare internationala" a acordului de incetare a focului in Nagorno-Karabah, informeaza AFP. In timpul acestei noi discutii, presedintele francez…

- Zece reprezentanti marcanti ai opozitiei armene au fost arestati joi pentru presupusul lor rol in manifestatiile violente care denuntau semnarea de catre premierul Nikol Pasinian a unui acord de incetare a focului care consfinteste victoriile militare ale azerilor dupa sase saptamani de lupte sangeroase…

- Presedintele azer Ilham Aliev a anuntat duminica recucerirea orasului Susa, cunoscut ca „Ierusalimul din Nagorno-Karabah”. Partea armeana il contrazice insa, sustinand ca duce lupte grele pentru a nu ceda aceasta localitate importanta atat din punct de vedere strategic, cat si din punct de vedere cultural.

- Președintele Azerbaidjanului, Ilham Aliev, a declarat ca Baku este gata sa convina asupra incetarii focului in Nagorno-Karabah. „Da, sintem gata. Am spus asta de mai multe ori. Sintem pregatiți astazi sa convenim asupra incetarii focului. Dar, in același timp, Armenia, Primul sau ministru trebuie sa…

- In pofida armistițiului intrat in vigoare sambata la pranz – la care au ajuns șefii diplomatiilor azera și armeana la o intalnire la Moscova, la inițiativa lui Vladimir Putin – Armenia și Azerbaidjan au continuat inca din prima primele ore sa comita acte de incalcare a ințelegerii lor. Astfel, orasul…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat telefonic vineri cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si cu presedintele azer, Ilham Aliev, pe care i-a indemnat din nou sa declare incetarea focului in Nagorno-Karabah, a informat Palatul Elysee, noteaza AFP potrivit Agerpres. In contextul in care…

- Presedintele francez, Emmanuel Macron, a discutat telefonic vineri cu premierul armean, Nikol Pashinyan, si cu presedintele azer, Ilham Aliev, pe care i-a indemnat din nou sa declare incetarea focului in Nagorno-Karabah, a informat Palatul Elysee, noteaza AFP. In contextul in care luptele s-au intensificat…

- Președintele azer, Ilham Aliev, a promis ferm miercuri, cu prilejul unei vizite la spitalul unde sunt ingrijiți militarii raniți, ca Azerbaidjanul va continua operațiunile militare pana la retragerea forțelor armene din regiunea separatista Nagorno-Karabah, susținuta de Erevan, actualmente teatrul unui…