Nagorno-Karabah: Bombardamente asupra capitalei regionale, Stepanakert (corespondent AFP)

Stiri pe aceeasi tema

- Orasul Stepanakert, capitala regiunii Nagorno-Karabah aflate sub controlul separatistilor armeni, a fost sambata seara tinta unor bombardamente, in pofida armistitiului teoretic intrat in vigoare in cursul zilei, potrivit unui corespondent al agentiei France Presse aflat la fata locului. Sapte explozii…

- A fost o noua noapte de bombardamente in Nagorno-Karabah. Aproape toți locuitorii capitalei provinciei separatiste și jumatate din intreaga populație au fugit din calea luptelor intre armeni și azeri pentru controlul acestui teritoriu.

- Seful diplomatiei turce, Mevlut Cavusoglu, se deplaseaza marti in Azerbaidjan, aliat apropiat al Turciei, pentru discutii axate pe confruntarile din Nagorno-Karabah intre armata azera si separatistii armeni, indica Ministerul de Externe turc intr-un comunicat, citat de France Presse, potrivit Agerpres.Potrivit…

- Gabriela Firea este perdanta din aceste alegeri locale, dar nu s-a rezumat la aest nou statut. Imediat dupa termninarea alegerilor a ieșit in presa cu mai multe declarații. Gabriela Firea rupe tacerea Intr-o intevenție avuta astazi, la Antena 3, fostul edil al Capitalei a vorbit deschis despre ultimele…

- Oficiali din Nagorno-Karabah, provincie azera locuita de o majoritate de etnici armeni, au anuntat, duminica, ca tinte civile din capitala regiunii disputate au fost atacate cu rachete lansate de armata azera, informeaza luni dpa preluat de agerpres.Vezi și: NEBUNIE in Belarus: internetul…

- Turcia s-a declarat marti hotarata sa ajute Azerbaidjanul 'sa-si recapete teritoriile sale ocupate' in Nagorno-Karabah, scena unor confruntari violente intre Baku si separatistii sustinuti de Armenia, relateaza France Presse. 'Turcia se va angaja deplin sa ajute Azerbaidjanul…

- Cel de-al doilea trimestru din 2020 a fost marcat de masurile luate de autoritati pentru gestionarea situatiei create de raspandirea COVID-19, luna aprilie si jumatate din luna mai fiind petrecute sub imperiul starii de urgenta si restrictiilor de circulatie asociate acesteia, spun reprezentantii Imobiliare.ro…

- "La data de 23.07.2020, ora 19:10, IPJ ILFOV a fost sesizat cu privire la faptul ca pe raza com. Chiajna, a avut loc un conflict in trafic la care au participat aprox. 12 persoane, membrii ai unor grupari infracționale, in urma caruia 2 persoane au fost ranite, fiind transportate la spital in vederea…