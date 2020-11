Premierul armean Nikol Pashinyan s-a declarat sambata optimist cu privire la viitorul cooperarii militare intre Erevan si Moscova, dupa infrangerea militara a tarii sale in conflictul din regiunea Nagorno-Karabah cu fortele azere, transmite AFP. ''Speram ca vom putea consolida cooperarea cu Rusia nu doar in domeniul securitatii, ci si cooperarea militara si tehnica'', a declarat Pashinyan, in timpul unei intrevederi la Erevan cu ministrul rus al apararii Serghei Soigu. ''Evident, a existat o perioada dificila inainte de razboi, dar situatia de astazi este chiar mai dificila'',…