Nagorno-Karabah: ''Ameninţare inacceptabilă pentru stabilitatea regiunii'' (Franţa, Rusia, SUA) Franta, Rusia si Statele Unite, tari care detine presedintia Grupului de la Minsk, au denuntat luni atacurile din Nagorno-Karabah aparent vizand civili, considerand ca acestea sunt reprezinta o "amenintare inacceptabila pentru stabilitatea regiunii", transmite AFP.



Intr-un comunicat, ministrii de externe ai celor trei tari au "subliniat fara nicio rezerva ca atacurile recente ce ar fi vizat instalatii civile", atat in zona de conflict, cat si in Armenia si Azerbaidjan, precum si "caracterul disproportionat al acestor atacuri constituie o amenintare inacceptabila pentru stabilitatea… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ministerul de Externe armean a anuntat vineri ca este pregatit sa se implice alaturi de Organizatia pentru Securitate si Cooperare in Europa (OSCE) pentru restabilirea unei incetari a focului in Nagorno-Karabah, regiune in care de aproape o saptamana au loc confruntari armate cu Azerbaidjanul, transmite…

- Presedintele Turciei, Recep Tayyip Erdogan, a respins, joi seara, apelul Statelor Unite, Rusiei si Frantei de incetare a confruntarilor in regiunea Nagorno-Karabah, acuzand cele trei tari ca au neglijat zeci de ani conflictul dintre Armenia si Azerbaidjan."Dat fiind ca Statele Unite, Rusia…

- Franta, Rusia si SUA au cerut joi o incetare a focului imediata intre Azerbaidjan si fortele etnicilor armeni din Nagorno-Karabah, indemnand partile beligerante sa revina fara intarziere la masa negocierilor, relateaza Reuters si AFP.

- Presedintii Statelor Unite, Rusiei si Frantei, Donald Trump, Vladimir Putin si Emmanuel Macron, au cerut astazi Armeniei si Azerbaidjanului, intr-o declaratie comuna, sa inceteze confruntarile...

- Dat fiind ca in provincia secesionista Nagorno Karabah se intensifica luptele intre forțele azere și cele armene venite in sprijnul forțelor locale din provincia secesionista, Rusia, Statele Unite și Franța – țarile membre ale așa-numitului “grup de la Minsk”, cheama insistent la incetarea focului.…

- Franta a acuzat joi Turcia ca a trimis mercenari sirieni pentru a lupta in conflictul din Nagorno-Karabah si a spus ca va colabora cu Rusia pentru a se ajunge la un armistitiu intre Azerbaidjan si fortele etnice armene, informeaza Reuters. Turcia a negat ca a trimis mercenari sa ia parte la conflict.Franta,…

- Legea marțiala a fost introdusa in Armenia, Azerbaidjan și in “Republica Nagorno-Karabakh”, entitate nerecunoscuta Consiliul de Securitate al ONU a cerut incetarea imediata a focului in Nagorno-Karabakh. Luptele de-a lungul liniei de contact din Nagorno-Karabakh au continuat pe tot parcursul zilei,…

- CHIȘINAU, 13 iul - Sputnik. Militarii azeri au atacat un punct fortificat al armatei Armeniei, situația de la frontiera ramane tensionata, a declarat pentru RIA Novosti serviciul de presa al Ministerului Apararii din Azerbaidjan. ”Loviturile exacte ale unitaților noastre in luptele din aceasta…