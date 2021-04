Stiri pe aceeasi tema

- CHIȘINAU, 23 apr - Sputnik. Majoritatea parlamentara a acordat pe 23 aprilie vot de neincredere pentru trei judecatori ai Curții Constituționale și a refuzat sa recunoasca decizia Inaltei Curți privind existența circumstanțelor de dizolvare a Parlamentului. © Sputnik / Miroslav RotariPAS a contestat…

- PodcasturiNagacevschi acuza: Conflict intre Guvern și CSM-vezi detalii Nagacevschi a comentat, pentru Sputnik Moldova, dicuția pe care a avut-o, recent, in spațiul public cu membrii Consiliul Superior al Magistraturii pe subiectul urgentarii alegerii judecatorului Curții Constituționale. …

- CHIȘINAU, 20 apr - Sputnik. Fadei Nagacevschi a constatat ca avizul Curții Constituționale a starnit incertitudine, avand in vedere ca acesta nu ofera raspunsuri la multe intrebari. Ministrul interimar al Justiției considera ca Inalta Curte a pasat responsabilitatea președintelui țarii. © Sputnik…

- PodcasturiNagacevschi spune ce se va intampla cu decretul de dizolvarea a Parlamentului Fadei Nagacevschi a declarat in studioul Sputnik Moldova ca avizul Curții Constituționale, care a constatat ca sunt intrunite circumstanțe pentru dizolvarea, a starnit multe semne de intrebare și nu se știe la…

- PodcasturiNagacevschi spune ce se va intampla cu decretul de dizolvarea a Parlamentului Fadei Nagacevschi a dat de ințeles in cadrul unei emisiuni de la Sputnik Moldova ca, in cazul in care președintele țarii va emite decretul de dizolvare a Parlamentului, el ar putea fi contestat la Curtea Constituționala.…

- PodcasturiExpert, despre scenariile politicie dupa decizia Curții și alegeri parlamentare anticipate Subiectul deciziei Inaltei Curți a fost discutat in studioul Radio Sputnik Moldova cu mai mulți analiști politici și experți constituționali. Bunaoara, analistul politic Corneliu Ciurea a declarat…

- Platforma DA va depune o sesizare la Curtea Constituționala pe subiectul exercitarii controlului de constituționalitate in privința Partidului Politic Șor. Anunțul a fost facut in cadrul unei conferințe de presa, de catre președintele Platformei DA, Andrei Nastase, precum și deputații formațiunii Stela…

- Constituționalistul Victor Pușcaș a declarat pentru Sputnik Moldova ca președintele nu poate sa dizolve Parlamentul și sa declanșeze alegeri anticipate pina cind nu va consulta fracțiunile parlamentare și pina cind nu va primi avizul pozitiv de la Curtea Constituționala ca exista asemenea circumstanțe.…