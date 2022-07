Stiri pe aceeasi tema

- Simona Halep incearca sambata sa ajunga in turul al patrulea de la Wimbledon 2022: fosta lidera WTA va juca impotriva polonezei Magdalena Frech. Mai mulți favoriți vor intra in arena in a șasea zi de concurs de la All England Club: Rafael Nadal, Stefanos Tsitsipas (duel spectaculos cu Nick Kyrgios),…

- Rafael Nadal a ajuns in turul al treilea de la Wimbledon 2022, iar la finalul partidei cu Ricardas Berankis (una caștigata in patru seturi) a explicat ce au in plus componenții BIG 3 (Federer, Djokovic și el) fața de restul jucatorilor din circuitul mondial.

- Sportivul australian Nick Kyrgios, a recunoscut ca a scuipat un spectator care l-a insultat in timpul partidei caștigate marti, scor 3-6, 6-1, 7-5, 6-7 , 7-5, in fața britanicului Paul Jubbs, in turul 1 la Wimbledon, transmite EFE, citat de Agerpres . Intrebat la conferința de presa de dupa meci daca…

- Tenismanul grec Stefanos Tsitsipas se teme de Rafael Nadal inaintea debutului turneului de tenis de Mare Slem de la Wimbledon (27 iunie-10 iulie), chiar daca acesta nu a mai jucat de la titlul sau de la Roland Garros pentru a-si menaja piciorul stang, intrucat il considera pe acesta "mult mai periculos"…

- Rafael Nadal, de 22 de ori campion la turneele majore, se va deplasa luni la Londra, inaintea celui de-al treilea Grand Slam al sezonului, de la Wimbledon. Nadal s-a antrenat intens pe iarba in ultimele zile, iar piciorul sau a reacționat bine la tratamen

- A caștigat turneul de la Roland Garros pentru a 14-a oara, dar a spus ca nu va participa la Wimbledon daca va fi nevoit sa faca din nou injecții pentru calmarea durerilor de la piciorul stang.

- Poloneza si continua imperturbabil traseul la Roma,urmatoarea semifinala fiind Sabalenka. Se anunta o finala trasnet intre Swiatek si Jabeur. Rafa Nadal traieste o drama * Jucatoarea de tenis din Belarus, Arina Sabalenka (8 WTA) este prima semifinalista a turneului WTA 1.000 de la Romadupa ce a trecut…

- Ucraineanul Sergiy Stakhovsky, fost numar 31 mondial, caștigator a patru turnee in cariera, a avut o replica pentru spaniolul Rafael Nadal (35 de ani, 4 ATP). Ediția din 2022 de la Wimbledon este programata in intervalul 27 iunie - 10 iulie. ...