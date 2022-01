Stiri pe aceeasi tema

- Spaniolul Rafael Nadal, locul 5 ATP si cap de serie numarul 6, l-a invins, vineri, cu scorul de 6-3, 6-2, 3-6, 6-3, pe italianul Matteo Berrettini, locul 7 ATP si cap de serie 7, si s-a calificat in finala la Australian Open, primul grand slam al anului, conform news.ro. Nadal s-a impus dupa…

- Perechea formata din Kristina Mladenovic (Franta) si Ivan Dodig (Croatia) a castigat, vinerii, proba de dublu mixt la Australian Open, primul grand slam al anului, conform news.ro. Mladenovic si Dodig i-au invins in finala pe australienii Jaimee Fourlis/ Jason Kubler, beneficiari ai unui wild…

- Jucatoarea americana Danielle Collins, locul 30 WTA si cap de serie numarul 27, s-a calificat pentru prima data in cariera in finala unui grand slam, la varsta de 28 de ani, conform news.ro. Ea a invins-o, joi, in semifinalele Australian Open, cu scorul de 6-4, 6-1, pe poloneza Iga Swiatek,…

- Spaniolul Rafael Nadal s-a calificat marți dimineața in semifinalele primului Grand Sam al anului, de la Melbourne, dupa ce l-a invins in sferturi pe canadianul Denis Shapovalov, la capatul unui meci de 5 seturi, ce a durat 4 ore și 10 minute. Spaniolul a obținut calificarea cu scorul de 6-3, 6-4, 4-6,…