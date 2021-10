Stiri pe aceeasi tema

- Ministrul israelian pentru Diaspora, Nachman Shai, ii indeamna pe romani sa se vaccineze si afirma ca nu intelege de ce atat de multi oameni isi risca viata in conditiile in care spitalele din Romania sunt pline, dupa cum a aflat din presa internationala, anunța Agerpres. Nachman Shai, ministru…

- Ministrul israelian pentru Diaspora, Nachman Shai, a aflat din presa internaționala despre criza sanitara cu care se confrunta Romania in plin val patru al pandemiei și ii indeamna pe romani sa se vaccineze impotriva coronavirusului. Ministrul spune ca nu a fost platit de guvern sa faca acest apel la…

- Ministrul israelian pentru Diaspora, Nachman Shai, ii indeamna pe romani sa se vaccineze si afirma ca nu intelege de ce atat de multi oameni isi risca viata in conditiile in care spitalele din Romania sunt pline, dupa cum a aflat din presa internationala.

- Muzeul National de Istorie a Evreilor si al Holocaustului, proiect despre care presedintele Klaus Iohannis afirma luni ca este "blocat nejustificat", ar urma sa devina realitate in "cativa ani", a declarat ministrul israelian pentru Diaspora, Nachman Shai, informeaza Agerpres. Oficialul israelian…

- Ministrul interimar de Interne, Lucian Bode, a declarat ca actualul Guvern, demis marți, 5 octombrie, prin moțiune de cenzura, poate si va prelungi starea de alerta, insa nu va putea introduce noi restrictii. Oficialul a prezentat si situatia pandemiei afirmand ca ”ne ducem” spre 20.000 de cazuri noi…

- O subvenție de 18 bani/kWh la factura de energie electrica, iar factura de gaz va fi compensata in proporție de 25% este ceea ce vor primi consumatorii casnici, a anunțat la finalul ședinței de Guvern ministrul Energiei Virgil Popescu. O decizie se va lua saptamana viitoare. Subvenția se adreseaza celor…

- Tanczos Barna, ministrul Mediului, spune ca a primit o factura la energia electrica de 1.900 de lei, dupa ce a platit timp de un an facturi de 100 – 120 de lei. „Am schimbat prea tarziu contractul sau furnizorul de energie electrica, drept urmare un an de zile am primit facturi mici, de 100 de lei,…

- Cristian Ghinea, ministrul Investitiilor si proiectelor europene, a declarat, la Aleph News, ca a secretizat discutiile cu responsabilii Comisiei Europene pentru definitivarea PNRR, pentru ca sunt in cadrul unor documente de lucru, dar si ca o masura asiguratorie sa nu „explodeze guvernul”. Ministrul…