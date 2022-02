Stiri pe aceeasi tema

- Lider al PMP și fost ministru de Externe, Cristian Diaconescu, susține ca Vladimir Putin a pus Romania pe masa negocierilor, din cauza scutului antiracheta de la Deveselu. Diaconescu remarca faptul ca toți liderii țarilor din regiune au avut deja discuții cu Vladimir Putin, mai puțin Klaus Iohannis,…

- Un copil de 17 ani, cu insuficiența renala, a primit o șansa la viața chiar din partea tatalui sau, care i-a donat un rinichi. Din cauza problemelor de sanatate, baiatul s-a dezvoltat fizic doar pana la nivelul unui copil de 10 ani. Pentru a face dializa venea 150 de kilometri pana la Iași de trei ori…

- Prins baut la volan in Marea Britanie, unui iesean i s-a interzis sa mai conduca automobile. Intors acasa, a fost prins din nou conducand in stare de ebrietate. Nu a fost considerat insa recidivist, asa ca a scapat ieftin. Prima ciocnire a lui Liviu Iordachita cu legea a avut loc in august 2017, in…

- Primaria a lansat mai multe proceduri de licitatie pentru inchirierea de locuri in parcari de resedinta. La finalul acestei luni, pe 27 ianuarie, vor avea loc patru proceduri pentru 8 locuri. La fiecare licitatie sunt scoase la inchiriere cate 2 locuri de parcare in zone precum: sos. Nicolina 54 (pentru…

- Atat a cheltuit Primaria anul trecut doar in a doua jumatate a lui 2021, si doar pentru a mentine continuitatea serviciului de termoficare. Francezii de la Veolia, care aveau la Iasi un contract pe 20 de ani, s-au retras absolut surprinzator anul trecut, dupa numai 8 ani, intamplator sau nu chiar inaintea…

- Institutul Regional de Oncologie (IRO) Iași marcheaza luna Ianuarie, stabilita de Organizația Mondiala a Sanatații drept luna de conștientizare privind prevenția cancerului de col uterin, prin iluminarea Palatului Culturii in turcoaz, culoarea simbol de lupta impotriva acestei afecțiuni. Palatul Culturii…

- Iluminatul festiv din Iasi a fost aprins in aceasta seara. In zona centrala a orasului sunt cateva mii de persoane. Pe bulevardul „Stefan cel Mare" s-au format cozi la roata panoramica si la pista cu masinute. Municipalitatea a cumparat pentru aceasta iarna circa 700 de brazi in ghivece, care sunt ornati…

- Prima licitatie care va fi organizata de catre Primarie in 2022 consta in vanzarea a doua spatii comerciale. Procedura a fost programata pe 12 ianuarie, potrivit unui anunt publicat pe site-ul municipalitatii iesene. Unul dintre spatii este in cartierul Dacia pe str. Tabacului (bloc 254, tronson 4)…