Cele mai frecvente solicitari

returnarea comisionului de administrare, a comisionului de monitorizare ori a altor categorii de comisioane care - in perceptia consumatorilor - au fost retinute in mod nejustificat; rescadentarea creditului; diminuarea ratei lunare, in situatiile in care consumatorul apreciaza ca ratele lunare au fost marite de comerciant in mod abuziv; restituirea sumei ce a rezultat din marirea marjei dobanzilor in mod excesiv, in acceptiunea consumatorilor; reducerea marjei dobanzii si inghetarea cursului valutar la data incheierii contractului de credit (in CHF); declararea…