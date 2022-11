N-ai petrolul, n-ai dolarul și de ciudă-njuri Qatarul! Ce am mai ras noi de Qatar pe facebook, hihihi și hahaha, m-am calificat și eu cu glumița „daca ar fi in forma buna, daca ar avea și puțin noroc, naționala Romaniei ar scoate un egal cu meseriașii din Qatar.” Dar am uitat un lucru esențial. In 1981, Romania a obținut cel mai mare succes […] The post N-ai petrolul, n-ai dolarul și de ciuda-njuri Qatarul! first appeared on Ziarul National . Citeste articolul mai departe pe enational.ro…

Sursa articol si foto: enational.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Inflația ridicata și creșterea costurilor de finanțare fac ca achiziționarea de bunuri imobiliare sa fie din ce in ce mai dificila pentru populație, avertizeaza analistul eToro Bogdan Maioreanu.

- Razboiul din Ucraina are un efect indirect și asupra unui club de fotbal din Romania. Petrolul ’95 Ploiești - echipa din Liga 4 deținuta de fostul internațional Daniel Chirița - a ramas fara finanțarea oferita de principalul sponsor, compania petroliera Lukoil. „Imi pare foarte rau ca a inceput razboiul…

- Ministrul Educației, Ligia Deca, a susținut ca prioritatea sa este pastrarea tuturor școlilor deschise, indiferent de modul in care va evolua criza energetica, pe fondul creșterii facturilor la incalzire, in prima conferința de presa in calitate de ministru. Domnia sa nu ma dorește ore online in acest…

- In ciuda razboiului din Ucraina, Romania este in continuare o destinație de invesții atractiva, a transmis vineri președintele Klaus Iohannis. „Peste 50% din investitori privesc cu interes spre economia romaneasca, iar peste 40% dintre aceștia iși indreapta atenția catre lanțurile de aprovizionare sau…

- Dolarul a trecut de pragul de 5 lei, ajungand la 5,0335 pe cotatiile interbancare. Desi cresterea vine pe fondul pietelor valutare externe, este resimtita puternic si la Bucuresti. Euro era cotat joi dimineata la 4,9420 lei, sub cursul anuntat miercuri de BNR de 4,9436 lei. Fii la curent cu…

- Dolarul se mentine peste euro pe piata valutara din Romania, BNR afisand luni un curs de 4,936 lei/dolar si de 4,922 lei/euro, transmite Mediafax. Fii la curent cu cele mai noi stiri. Urmarește stiripesurse.ro pe Facebook stiripesurse.ro × NEWSLETTER × Am…

- Turismul romanesc este in plin proces de revitalizare, in ciuda crizelor suprapuse prin care trece, iar acest lucru se datoreaza intr-o mare masura voucherelor de vacanta, reintroduse in circuit prin ordonanta de urgenta adoptata la sfarsitul anului trecut, a afirmat ministrul Antreprenoriatului si…