Stiri pe aceeasi tema

- Ana Baniciu a suferit un accident cu trotineta electrica, in București, in timp ce se plimba cu prietenii ei. Cantareața era convinsa ca și-a rupt piciorul. Ana Baniciu, probleme mari la picior din cauza unui accident cu trotineta electrica Ana Baniciu a povestit fanilor de pe rețelele de socializare…

- De la fata cuminte pe care am cunoscut-o in trupa Lala Band, Alina Eremia s-a transformat intr-o adevarata ispita! Cantareața arata din ce in ce mai bine, așa ca pe langa vocea minunata, ea a inceput sa iși etaleze și formele. Vedeta a postat mai multe fotografii, din vacanța, care mai de care mai provocatoare.

- Discreta din fire, Alina Eremia nu iși afișeaza prea des viața personala. Dar și atunci cand decide sa faca asta, reușește sa starneasca imediat interesul admiratorilor! Vedeta a postat o imagine rara alaturi de iubitul ei, pe care a preferat sa il țina mai mult pitit de ochii curioșilor.