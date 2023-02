N-a fost la fotbal, ci la volei! Steaua a câștigat “Eternul derby” cu Dinamo! Intr-o sala arhiplina și o atmosfera incendiara, Steaua a invins Dinamo cu 3-2 și apoi jucatorii au cantat minute bune cu fanii De mult nu a mai avut voleiul romanesc un asemenea derby incins! In sala ”Mihai Viteazul”, Steaua și Dinamo s-au intalnit cu poziția de lider ”pe masa”, iar fanii Stelei au facut o atmosfera ca la fotbal. Steliștii au invins cu scorul de 3-2 dupa un meci de aproape 3 ore, au ramas pe primul loc in clasament, iar la final au cantat minute bune alaturi de suporteri. Așa o atmosfera nu s-a mai vazut la vreun meci de volei dupa Revoluție! Pentru ridicatorul steliștilor, sarbul… Citeste articolul mai departe pe money.ro…

Sursa articol si foto: money.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Nationala Romaniei U21 a fost repartizata in Grupa E, alaturi de Elvetia, Finlanda, Albania, Muntenegru, Armenia la tragerea la sorti de la Nyon a preliminariilor Campionatului European de tineret din 2025, gazduit de Slovacia, informeaza FRF . Romania s-a aflat in prima urna valorica la tragerea la…

- Autoritatea Navala Romana a finalizat prezentarea catre armatori și companiile de agenturare a navelor fluviale a sistemului european de raportare a voiajelor, „EuRIS”, un sistem transfrontalier de comunicații care este de fapt un ghișeu unic pentru toate informațiile relevante legate de caile navigabile…

- Dosar penal pe numele unor cetațeni turci și doi romani, in Moldova Veche. Ei sunt cercetați penal dupa ce au fost prinși in timp ce incercau sa treaca ilegal granița din Serbia in Romania. Turcii, șapte la numar, erau ajutati de doi cetațeni romani.

- Argentina lui Lionel Messi s-a calificat dupa un Messi extraordinar contra Țarilor de Jos, in care a suferit pana la penalty-uri. Fanii romani au urmarit și ei cu sufletul la gura sfertul de finala de la Campionatul Mondial din Qatar, dar nu au uitat de subiectul fierbinte al iernii: faptul ca nu am…

- Celia Popa, eleva la Colegiul Național ”Mihai Viteazul” Turda, in clasa a XI-a, a fost nominalizata pentru Voluntarul Anului la Gala Voluntariatului din Romania, la secțiunea Tineret! ”Celia se implica inca de la inceputul liceului in numeroase acțiuni de voluntariat – de la Consiliul Elevilor și pana…

- FIFA a multumit fanilor japonezi care au curatat stadionul si fotbalistilor care au lasat vestiarul impecabil dupa meciul cu Germania, castigat, scor 2-1, la Cupa Mondiala. La incheierea meciului de pe Khalifa International Stadium, japonezii au strans hartii, pet-uri si alte obiecte lasate de fani.…

- In ultimele zile, polițiștii de frontiera timișeni au depistat patru persoane cu permise de conducere necorespunzatoare care incercau sa intre in Romania. Astfel, vineri, 18 noiembrie 2022, in jurul orei 21:30, la Punctul de Trecere al Frontierei Moravița s-a prezentat pentru controlul de frontiera,…

- CSA Steaua s-a impus azi, in meciul de debut al etapei #14 din Liga 2, 1-0 cu Concordia Chiajna, in deplasare. Golul a fost acordat in ciuda unei erori de arbitraj (detalii AICI) Fanii echipei din Ghencea au venit la terenul din Ilfov unde s-a disputat partida, iar forțele de ordine i-au controlat amanunțit…