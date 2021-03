Myanmar: Zeci de morţi în reprimarea manifestaţiilor prodemocraţie (presă) Zeci de persoane au murit sambata in reprimarea manifestatiilor prodemocratie in Myanmar, bilantul deceselor variind de la o sursa la alta.



Potrivit portalului de stiri Myanmar Now, citat de agentia de presa Reuters, cel putin 50 de persoane au fost ucise dupa ce fortele de securitate au deschis focul asupra manifestantilor pro-democratie in diverse zone din Myanmar.



Astfel, conform acestui bilant, 13 persoane au fost ucise in al doilea oras al tarii, Mandalay, noua in regiunea invecinata Sagaing, iar sapte in capitala comerciala Yangon.



Pe de alta parte, conform… Citeste articolul mai departe pe agerpres.ro…

Sursa articol si foto: agerpres.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Zeci de persoane au murit sambata in reprimarea manifestatiilor prodemocratie in Myanmar, bilantul deceselor variind de la o sursa la alta, potrivit AGERPRES. Potrivit portalului de stiri Myanmar Now, citat de agentia de presa Reuters, cel putin 50 de persoane au fost ucise dupa ce fortele…

- Activiștii din Myanmar organizeaza noi proteste miercuri, inclusiv o greva tacuta prin care magazinele se închid, iar oamenii sunt rugați sa stea în case, la o zi dupa ce o fetița de 7 ani a fost ucisa la ea în casa atunci cânde forțele de securitate au deschis focul în…

- O fetita de 7 ani a fost împuscata în locuinta ei dupa ce fortele de securitate au deschis focul marti în al doilea oras ca marime din Myanmar, Mandalay, ea fiind victima cu vârsta cea mai frageda a reprimarii protestelor împotriva loviturii de stat militare de luna trecuta,…

- Cel putin sase protestatari au fost ucisi de fortele de ordine in Myanmar, unde activistii au marcat implinirea a 33 de ani de la moartea unui student, deces care a dus la o revolta fata de guvernarea militara, relateaza Reuters. Trei oameni au fost ucisi si alte cateva persoane au fost ranite…

- Cel putin 33 de persoane au fost ucise in Myanmar, dupa ce fortele de securitate au deschis focul asupra protestatarilor, care manifestau in mai multe orase impotriva loviturii de stat din 1 februarie . Este cea mai sangeroasa zi, dupa schimbarea brutala a fostului regim, informeaza The Guardian. Ko…

- Armata din Myanmar a tras in manifestanți, duminica, folosind muniție de razboi, și au ucis cel puțin 18 persoane. Inițial au folosit gloanțe de cauciuc și gaze lacrimogene. Bilanțul a fost comunicat de Biroul ONU pentru Drepturile Omului, iar decesele s-ar fi inregistrat in mai multe orașe ale țarii,…

- Bilanțul a fost comunicat de Biroul ONU pentru Drepturile Omului, iar decesele s-ar fi inregistrat in mai multe orașe ale țarii, intre care Yangon, Dawei și Mandalay. Decese ale protestatarilor impușcați de poliție au fost raportate in Yangon, Dawei și Mandalay, unde forțele de represiune au folosit…

- Conform Hotnews , un minor este unul dintre cei uciși. Acesta ar fi fost impușcat in cap, au indicat sursele citate, adaugand ca „majoritatea victimelor au fost vizate de tiruri cu gloante reale”. Armata din Myanmar a preluat cu forta puterea, pe 1 februarie, dupa arestarea consilierului de stat Aung…