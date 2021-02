Stiri pe aceeasi tema

- Grupul american Google este vizat de doua investigatii ale UE cu privire la practicile sale in domeniul colectarii de date si publicitatii. Cel mai mare motor de cautare online din lume, a primit in ultimii trei ani amenzi in valoare totala de 8,25 miliarde de euro pentru ca si-a blocat rivalii in achizitiile…

- Companiile din social media care sterg postari sau inchid conturi cu care nu sunt de acord vor risca amenzi in Polonia, conform unei noi legi pe care guvernul de la Varsovia doreste sa o adopte pentru a garanta libertatea de exprimare pe internet, relateaza astazi Reuters. Intentia privind adoptarea…

- Dupa o pauza de cateva luni, Qreator by IQOS reia seria live-urilor transmise pe pagina de Facebook, de data aceasta, cu o piesa de teatru care, timp de 90 de minute, te va ajuta sa iei o pauza de la cotidian. „Noi4 ”este un spectacol scris in gluma, jucat in gluma, dar care a ajuns o intamplare foarte…

- Mai multi deputati rusi au inaintat joi un proiect de lege care, daca va fi adoptat, va permite guvernului sa restrictioneze accesul online la gigantii americani din 'social media', acuzati de discriminare impotriva organizatiilor de presa ruse, transmite Reuters. Citește și: Guvernul Orban…

