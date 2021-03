Myanmar: Focuri de armă la Centrul Cultural American Forțele de securitate din Myanmar ar fi deschis focul la centrul cultural al SUA din capitala Myanmar, Yangon, însa nu s-au înregistrat raniți, a transmis un purtator de cuvânt al ambasdei citate de Reuters. Incidentul are loc în condițiile în care protestatarii au sfidat armata și au ieșit în strada și sâmbata, înregistrându-se cel puțin 64 de morți.



Statele Unite au criticat vehement lovitura de stat militara din Myanmar, din 1 februarie, care a dus la înlaturarea guvernului ales democratic și la sute de arestari și morți.



"Putem… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

