Myanmar: Doi manifestanți uciși de focurile trase de poliție ​Doi manifestanți au fost uciși și alți circa 30 au fost raniți, sâmbata, la Mandalay, în centrul statului Myanmar, de focurile trase de forțele de ordine în timpul unei manifestații împotriva loviturii de stat militare, relateaza AFP citând surse din cadrul serviciilor de urgența.



Doua persoane au murit, dintre care un minor care a fost împușcat în cap, au indicat sursele citate, adaugând ca &"majoritatea victimelor au fost vizate de tiruri cu gloante reale&".



Armata din Myanmar a preluat cu forta puterea, pe 1 februarie, dupa arestarea… Citeste articolul mai departe pe hotnews.ro…

Sursa articol: hotnews.ro

