- Veste extrem de ingrijoratoare, mai ales pentru cei care locuiesc sau sunt in aceste momente in Targoviște. Recent, un leu ar fi fost vazut liber pe o strada, langa o benzinarie din acest oraș. Autoritațile s-au mobilizat deja, astfel ca locuitorii au primit și un mesaj RO-Alert prin care sunt inștiințați!

- Emmanuel Macron, presedintele in functie al Frantei, se claseaza pe primul loc in scrutinul prezidential desfasurat duminica, fiind urmat de candidata Marine Le Pen, considerata de extrema-dreapta, potrivit sondajelor efectuate la iesirea de la urne. Emmanuel Macron a obtinut 28,6% din voturi, in…

- Presedintele francez Emmanuel Macron s-a declarat luni „favorabil” ca Uniunea Europeana sa decida noi sanctiuni impotriva Rusiei, evocand petrolul si carbunele, dupa descoperirea a sute de corpuri de civili in regiunea Kievului, de unde s-au retras trupele ruse la sfarsitul saptamanii trecute, in special…

- Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a condamnat decizia NATO de a nu impune o zona de interdicție de zbor. "NATO a decis in mod deliberat sa nu protejeze cerul de deasupra Ucrainei", a transmis Zelenski in deja obișnuitul mesaj postat la miezul nopții.

Presedintele francez Emmanuel Macron a postat pe Twitter un mesaj in limba rusa in care precizeaza sa este alaturi de rusii care nu isi doresc razboiul si apara pacea.

- UE sare in ajutorul Ucrainei. Uniunea Europeana va facilita transferul de echipamente militare spre Ucraina, a anuntat, sambata seara, presedintele Consiliului European, Charles Michel. „Structurile de aparare ale Uniunii Europene in actiune pentru sustinerea Ucrainei. Vom facilita furnizarea de asistenta…

- Beijingul este de parere ca Statele Unite ”toarna gaz pe foc” in ceea ce privește criza din Ucraina, dupa ce Washingtonul a anunțat sancțiuni impotriva Moscovei, in contextul reucunoașterii independenței a doua regiuni separatiste in Donbas, de catre Rusia, relateaza AFP, potrivit News.ro. ”Statele…

- Laura Gellner, unul dintre cei mai vechi colaboratori ai platformei Dexonline, a murit inainte de a implini varsta de 83 de ani.Laura Gellner, bibliotecara, era stabilita in Germania și a inceput colaborarea la Dexonline in 2004, iar de atunci a adaugat 300.000 de definiții pe platforma, in total 59…