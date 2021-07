Muzicianul rock şi actorul Piotr Mamonov a murit din cauza Covid-19 Piotr Mamonov, un cunoscut muzician, poet si actor din Rusia, s-a stins din viața la varsta de 70 de ani, din cauza complicațiilor cauzate de boala COVID-19. Piotr Mamonov, fondator al trupei rock Zvuki Mu și o figura emblematica a scenei din Rusia, a incetat din viața in data de 15 iulie 2021, intr-un spital din Moscova. Acesta a suferit complicații din cauza infectarii cu virusul SARS-CoV-2, iar in ultimele doua saptamani a fost in coma indusa, conectat la ventilator. Nascut la Moscova, intr-o familie de intelectuali, artistul a devenit rapid unul dintre cei mai populari muzicieni din Uniunea… Citeste articolul mai departe pe unica.ro…

- Poetul și actorul Pyotr Mamonov, care a fost internat cu coronavirus la inceputul lunii iulie, a murit la varsta de 70 de ani, informeaza agenția de presa TASS. Sursa citata a fost informata despre acest lucru de soția actorului. "Pyotr Mamonov a murit astazi", a fost confirmarea pentru…

- La inceputul lunii iulie, Mamonov a fost internat in stare grava la terapie intensiva intr-un spital din Moscova cu infecția Covid-19 și conectat la aparatul de ventilație – plamanii fiind afectați in proporție de 87%, a spus soția artistului.In ultimele luni, in Rusia a crescut vertiginos numarul infecțiilor…

- CHIȘINAU, 15 iul - Sputnik. Doliu in Rusia. Renumitul actor și muzicianul Piotr Mamonov a murit la varsta de 70 de ani, scrie ria.ru. © Sputnik / Mihai CarausDoliu național in ziua funeraliilor scriitorului Nicolae DabijaPotrivit sursei citate, decesul artistului a survenit ca urmare a complicațiilor…

