Muzica noua de la The Chemical Brothers, Tom Jones, Daddy Yankee, LilHuddy, Salim Ilese

- ''Dynamite'', piesa grupului de K-pop BTS, a depasit 1 miliard de vizualizari pe YouTube, la cateva luni dupa ce aceasta prima piesa a starurilor sud-coreene inregistrata in intregime in limba engleza a debutat in august pe primul loc in Billboard Hot 100, informeaza dpa luni.…

- Norvegia a aprobat construcția primului tunel pentru vapoare din lume, conceput pentru a ajuta navele sa navigheze în zona Marii Stadhavet, cu furtuni foarte puternice, anunța CNN, potrivit Mediafax.Anunțat pentru prima oara în urma cu câțiva ani de catre Administrația de coasta…

- Moonlight și Dayana prezinta Loca, o noua colaborare a artiștilor, care aduce un aer dance-oriental, pe o producție slap house. Piesa a fost compusa de Moonlight si Diana Sturza, versuri scrise de Diana, iar producția a fost realizata de Moonlight. Clipul, plin de culoare și dinamism, a fost regizat…

- Muzeul Național de Arta al Romaniei și Centrul Național de Arta „Tinerimea Romana" va ofera vineri, 19 februarie a.c., Concertul extraordinar aniversar 145 de ani de la nasterea marelui sculptor ...

- Feli se afla in Top Trending pe locul 6 cu cel mai nou hit al ei, ldquo; Bade, tu esti pui de drac ". Videoclipul a strans 1.006.154 de vizionari. Piesa are deja mii de like uri si share uri. Muzica le apartine Feliciei Donose, lui Florin Boka si lui Serban Cazan . Textul a fost compus de Felicia Donose…

- A fost exmatriculat dintr-un liceu din Romania, dar a ajuns unul dintre cei mai tineri milionari romani din Silicon Valley. Acum, este un tanar realizat care isi dedica timpul nu doar afacerilor, ci si pasiunilor, iar de curand s-a lansat in muzica alaturi de Ioana Ignat.

- Frig afara, dar cald in suflete. Muzica imbraca inimi. Așa se intampla și cu noul single lansat de catre Dora Gaitanovici – „Haina pe inima ta”, o melodie care imbraca intr-o linie melodica pop o poezie care emoționeaza pana la infinit. “Haina pe inima ta” este un cantec-metafora! Este un cantec pe…