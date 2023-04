Muzeul Satului în aer liber din Maramureș se redeschide! Muzeul Satului din Baia Mare a fost plasat pe harta rutei muzeelor in aer liber din Romania din acest an. Iși va redeschide porțile pentru vizitatori, in 23 aprilie. In aceeași zi are loc și hramul bisericii de lemn din incinta muzeului, a anunțat, vineri, managerul instituției, Monica Mare. „Dragii noștri, cu mare bucurie va anunțam ca in 23 aprilie va fi mare sarbatoare in Satul de pe Deal. Conform tradiției, Muzeul Satului sarbatorește in fiecare an hramul bisericii monument ‘Sfantul Mare Mucenic Gheorghe’ și deschiderea sezonului de vizitare in satul de pe deal. Anul acesta v-am pregatit o… Citeste articolul mai departe pe puterea.ro…

Sursa articol si foto: puterea.ro

Stiri pe aceeasi tema

- Ca in fiecare an, Muzeul Satului din Baia Mare sarbatorește hramul Bisericii Monument ”Sfantul Mare Mucenic Gheorghe”, data la care se deschide oficial și sezonul de vizitare al Satului de pe Dealul Florilor. In cadrul evenimentului ”Primavara in Satul de pe Dealul Florilor” din acest an va fi inaugurata…

- Duminica, 23 aprilie, va fi mare sarbatoare la Muzeul Satului din Baia Mare. Conform tradiției, muzeul sarbatorește in fiecare an hramul bisericii monument „Sf. Mare Mucenic Gheorghe” și deschiderea sezonului de vizitare a Satului de pe Deal. “Primavara in Satul de pe Dealul Florilor” cuprinde introducerea…

- Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, a gazduit Concursul National de muzica religioasa „Imn de slava, dragoste si dor de dainuire si nemurire”. In fata unui juriu de mare calitate profesionala, alcatuit din cunoscuta interpreta baimareana Paula Seling, presedinta, Conf. Univ. Dr. Delia…

- S-a incheiat concursul de muzica religioasa „Imn de slava, dragoste si dor de dainuire si nemurire”, desfasurat in Duminica de Florii, 9 aprilie 2023, la Catedrala Episcopala „Sfanta Treime” din Baia Mare, din initiativa si cu binecuvantarea Preasfintitului Parinte Iustin, Episcopul Maramuresului si…

- Manastirea „Sfanta Ana” Rohia, in parteneriat cu Asociația Naționala de Turism Rural, Ecologic și Cultural, filiala Maramureș (ANTREC) organizeaza, in data de 25 martie, ediția a X-a a Festivalului de Pricesne desfașurat sub genericul „Manastirea Sfanta Ana – oaza de spiritualitate”. Prima ediție a…

- Consilierii județeni se intalnesc astazi, in ședința extraordinara, pentru a vota mai multe proiecte, o mare parte dintre ele vizand depunerea spre aprobarea finanțarii prin PNRR a reabilitarii mai multor cladiri din subordine. Iata lista proiectelor: 1. Proiect de hotarare privind modificarea Hotararii…

- Povestea șezatorilor la muzeu continua și anul acesta. Mai exact, joi, 16 februarie, de la ora 17.00, la Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș (Baia Mare, str. Dealul Florilor, nr.1) va avea loc o noua șezatoare. „Se face mare strigare/ V-așteptam in șezatoare!/ De lucru sa ne-apucam/…

- Consiliul Județean Maramureș, prin Muzeul Județean de Etnografie și Arta Populara Maramureș, in colaborare cu Muzeul Județean Satu Mare, va invita joi, 02 februarie 2023, de la ora 14:00, la vernisajul expoziției ”Bradul – Axis mundi”, care va avea loc in Cladirea Pavilionara, str. Dealul Florilor,…